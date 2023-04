Serie B, trionfo del Bari a Pisa, la Ternana crolla contro il Venezia

PISA - Il Bari vince in rimonta a Pisa e consolida il terzo posto in chiave promozione. I padroni di casa dopo appena tredici minuti restano in dieci uomini per l'espulsione di Nagy. Nonostante l'inferiorità numerica, i nerazzurri trovano il vantaggio al 18' su rigore con Torregrossa. Al 36' il Bari riporta in equilibrio il risultato grazie a Sebastiano Esposito. Ma nella ripresa - a un minuto dal termine - l'arbitro va a rivedere un intervento con il braccio di Caracciolo che blocca un tiro di Morachioli: Colombo indica il dischetto: Antenucci batte Nicolas con un'esecuzione perfetta segnando un gol pesantissimo in chiave promozione. Il popolo barese esplode di gioia, la squadra di Mignani consolida il terzo posto in classifica.