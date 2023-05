Segna 4 gol e festeggia in modo incredibile: ecco cosa ha fatto Pohjanpalo

Il Venezia, attualmente posizionato a metà classifica in Serie B, può vantare la nascita di una possibile stella. Il suo nome è Joel Pohjanpalo attaccante finlandese e attuale capocannoniere del campionato con 17 gol e 6 assist. La sua ultima giornata, in particolare, è stata condita da 4 gol al Modena e il giocatore ha deciso di esultare a fine partita in un modo davvero fantasioso...