Serie B, il Perugia retrocede in C. Palermo fuori dai playoff, Reggina dentro

ROMA - La trentottesima giornata di Serie B ha consegnato gli ultimi verdetti rimasti. Con la vittoria contro il Venezia , il Parma si regala il quarto posto in classifica, utile per evitare il turno preliminare dei playoff e giocare il ritorno della semifinale in casa (il Cagliari a pari punti beffato per gli scontri diretti). Il Sudtirol , con il ko a Modena , chiude sesto. La Reggina (decisivo Canotto in pieno recupero contro l' Ascoli ) e il Venezia approdano ai playoff. Il Palermo pareggia 2-2 in casa con il Brescia e rimane fuori dalla griglia playoff. Punto fondamentale per le Rondinelle di Gastaldello che si qualificano ai playout contro il Cosenza e mandano in Serie C il Perugia , nonostante il 3-2 inflitto al già retrocesso Benevento . Frosinone e Genoa , già promossi in Serie A , si regalano una vittoria a testa rispettivamente contro Ternana e Bari .

Classifica Serie B

Festa Frosinone a Terni. Genoa-Bari, che spettacolo

Il Frosinone chiude in bellezza il proprio campionato, dominato, con la quarta vittoria di fila. La capolista di Grosso batte in trasferta la Ternana 3-2 e chiude al primo posto con 80 punti. Il vantaggio della capolista arriva al 6' con il tap-in vincente di Garritano dopo una non facile presa di Iannarilli su tiro di Insigne. Le Fere pareggiano al 30' con il tocco sottoporta di Favilli sugli sviluppi di un corner. Ribaltone al 34' con la Ternana in vantaggio con Partipilo. I padroni di casa crollano nel finale nel giro di due minuti, al 75' e al 77', sotto i colpi di Lucioni e Ben Lhassine Kone. In un Ferraris in festa il Genoa trionfa 4-3 contro il Bari. Al 12' Grifone in vantaggio con la splendida realizzazione di Sabelli: Frattali non può far nulla sul destro ad incrociare del numero 2 rossoblù. Il pareggio del Bari arriva al 20' con Sebastiano Esposito direttamente su punizione. Il Genoa non molla la presa e torna in vantaggio con il gran sinistro sotto l'incrocio dei pali di Gudmundsson (11esimo gol in campionato), bravo a sfruttare il secondo assist del match di Coda. Benedetti, nel secondo tempo, timbra il nuovo pareggio del Bari. Ekuban al 75', con un sinistro a giro da fermo, regala il 3-2 al Genoa. Nel finale Puscas va ad un passo dal 4-2 in due occasioni, ma è il Bari a trovare il 3-3 con il diciassettesimo gol in campionato di Cheddira (spettacolare destro dalla distanza all'incrocio dei pali dell'attaccante marocchino). Spettacolo al Ferraris, il Genoa spinge fino alla fine e al 95' fa 4-3 con il rigore trasformato da Criscito.

Ternana-Frosinone 2-3: tabellino e statistiche

Genoa-Bari 4-3: tabellino e statistiche

Il Parma acciuffa il quarto posto, Reggina e Venezia ai playoff. Palermo a bocca asciutta

Il Palermo pareggia 2-2 con il Brescia e si ritrova fuori dai playoff. Primo tempo a senso unico, con i rosanero che passano in vantaggio al 4' con un bel destro a giro sotto l'incrocio di Brunori, al suo diciassettesimo gol in campionato. Raddoppio rosanero al 40' con Tutino. Dopo un gol annullato ad Ayè, il Brescia accorcia al 54' con Pablo Rodriguez dopo una bella ripartenza. Uno-due micidiale delle Rondinelle che pareggiano dopo tre minuti con il colpo di testa di Ayè. Brescia al playout contro il Cosenza. Il Modena batte il Sudtirol 2-1. Apre le marcature con Bonfanti che batte Poluzzi sul primo palo. Bis dei canarini al 23' con Magnino, pronto a depositare in rete la respinta in tuffo di Poluzzi sul tiro da fuori area di Duca. Gli altoatesini rientrano in gara con il gol di Tait nel secondo tempo, ma non basta. Il Parma acciuffa il quarto posto ai playoff battendo 2-1 il Venezia. Vazquez su rigore rompe l'equilibrio al 12' per un fallo di mano di Candela. I lagunari non ci stanno e pareggiano al 44' con bomber Pohjanpalo (diciannovesima rete in campionato), il cui colpo di testa su corner di Andersen è imprendibile per Buffon. Al 78' Camara, servito a porta sguarnita da Bonny, regala tre punti al Parma di Pecchia. Nulla da fare per il Pisa in chiave playoff. Con la Spal, già retrocessa, arriva una sconfitta di misura. Spal pericolosa nel primo tempo, in particolare con la traversa colpita da Rabbi di testa. La squadra di Oddo passa al 42' con Celia che batte dal limite Nicolas. Al 52' della ripresa Moncini su rigore porta sul 2-0 la Spal. Il Pisa accorcia con Tramoni al 68' con un destro dal limite. La Reggina accede ai playoff mandando ko l'Ascoli in pieno recupero. La squadra di Filippo Inzaghi sfiora il palo nel primo tempo con Strelec, l'Ascoli a centimetri dal vantaggio con Pedro Mendes dai 25 metri. I calabresi devono rinunciare al 26' a Rivas, dolorante, sostituito da Canotto. Nel secondo tempo le due squadre producono più occasioni da gol. Alla fine la Reggina al 94' si regala l'accesso ai playoff in extremis con il diagonale di destro vincente di Canotto che batte Leali.

Parma-Venezia 2-1: tabellino e statistiche

Pisa-Spal 1-2: tabellino statistiche

Reggina-Ascoli 1-0: tabellino e statistiche

Modena-Sudtirol 2-1: tabellino e statistiche

Palermo-Brescia 2-2: tabellino e statistiche

Il Perugia sprodonda in C, Brescia e Cosenza ai playout

Il Cosenza cade in casa contro il Cagliari. Sardi in vantaggio al 24' con il solito Lapadula che deposita in rete dopo un intervento prodigioso di Micai su colpo di testa di Pavoletti. Ripresa movimentata, prima con la traversa di Lapadula e poi con il palo di D'Orazio. Il Perugia batte 3-2 il Benevento ma è condannato alla Serie C. I sanniti, ormai retrocessi, sbloccano la gara alla mezz'ora di gioco con Farias. Lisi su rigore al 53' del secondo tempo rimette tutto in equilibrio per il Perugia. Di Carmine ribalta tutto al 58' di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Lisi. Il Benevento rimane in dieci nel finale per il rosso diretto a Glik per reiterate proteste. Gli ospiti in dieci pareggiano con Ciano al 91', ma il Perugia al 94' trova la rete della vittoria con Kouan. Cittadella e Como non si fanno male. Ne esce fuori uno 0-0 con un primo tempo senza grandi occasioni. Nella ripresa i padroni di casa si rendono pericolosi con il neo entrato Maistrello che colpisce il palo con un insidioso rasoterra. Il Como risponde con il tiro da fuori area di Fabregas che sfiora il palo.

Cosenza-Cagliari 0-1: tabellino e statistiche

Perugia-Benevento 3-2: tabellino e statistiche

Cittadella-Como 0-0: tabellino e statistiche