Serie B, giudice sportivo: due turni a Bellusci e Glik

ROMA - Il giudice sportivo di Serie B ha squalificato nove giocatori dopo l'ultima giornata del campionato di Serie B disputata nella serata di venerdì. Due giornate di stop per l'ascolano Bellusci più ammenda di 3mila euro, e al polacco Glik del Benevento. Squalifica di un turno invece per Camara (Parma), Ceppitelli (Venezia), Kone (Frosinone), Sabelli (Genoa), Strootman (Genoa), Vignali (Como) e Zanellato (Spal). Una giornata di stop per Melidona (Ascoli) tra gli allenatori, a Di Luigi (Ascoli) tra gli operatori sanitari e a Rosa (Brescia) tra i medici. Per quello che riguarda i club, ammende per Palermo, Brescia, Perugia, Pisa, Ternana e Frosinone.