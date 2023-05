Playout Serie B, primo round al Cosenza: Brescia ko

COSENZA - È del Cosenza il primo atto del playout di Serie B, al San Vito un gol di Nasti piega il Brescia e regala l'1-0 alla squadra di Viali, che tra una settimana (giovedì 1 giugno) avrà due risultati su tre per mantenere la categoria ed evitare la retrocessione. Combattuta, in bilico e avvincente, la sfida offre emozioni, il gol arriva nella ripresa al 70': Nasti in area piccola decide con un colpo di testa dopo la respinta del portiere. Era dal primo aprile contro il Pisa (sempre 1-0 e sempre Nasti) che il Cosenza non vinceva una partita. Si deciderà tutto al ritorno quando il Brescia di Gastaldello proverà a ribaltare lo svantaggio.