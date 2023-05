Formazioni Sudtirol-Reggina, chi gioca e le scelte di Bisoli e Inzaghi: diretta

BOLZANO - Nel 4-4-2 del Sudtirol di Bisoli, Rover e Carretta si contendono il posto da esterno destro. Per il resto Poluzzi tra i pali. In difesa Masiello e Zaro centrali con De Col e Curto laterali. In mezzo al campo Belardinelli e Tait, Casiraghi esterno sinistro. In attacco con Odogwu c'è Mazzocchi. QUI REGGINA: Filippo Inzaghi deve sciogliere qualche dubbio di formazione, in particolare in difesa tra Gagliolo e Cionek. Nel 3-5-2 degli amaranto ecco Contini in porta. Loiacono e Terranova completano il terzetto difensivo. Pierozzi e Di Chiara esterni a tutta fascia, Majer a governare il gioco con il supporto di Hernani e Fabbian. Davanti Canotto a sostegno di Strelec. Indisponibile Rivas (infortunato) e Menez (squalificato).