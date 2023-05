Formazioni Sudtirol-Bari, chi gioca e le scelte di Mignani: diretta

BOLZANO - Nel Sudtirol fuori Masiello, titolarissimo della difesa: stagione finita per lui. Difesa allora con Vinetot e con Curto e De Col che giocheranno sulle corsie. A centrocampo, Rover favorito per un posto sulla fascia. In attacco Mazzocchi verso il rientro, potrebbe affiancare la fisicità di Odogwu. Qui Bari: il dubbio è chi affiancare in attacco a Cheddira. Antenucci è tornato titolre a Genova, ma negli ultimi tempi Esposito è stato spesso e volentieri una spina nel fianco. È certo il ritorno di Folorunsho dal primo minuto sulla tre quarti. In regia torna Maiello con Maita a destra e Benedetti a sinistra. Dietro ballottaggio tra Dorval, Mazzotta e Molina per una maglia.