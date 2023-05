Formazioni Cagliari-Parma, chi gioca e le scelte di Ranieri e Pecchia: diretta

CAGLIARI - Nel Cagliari non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti (anche se Ranieri ha abituato alle sorprese): il modulo dovrebbe essere quindi il 4-3-1-2. Determinante sarà quindi l'apporto di Mancosu che sulla trequarti giostrerà alle spalle di Pavoletti (che scalpita dopo il turno in panchina) e Lapadula. Davanti a Radunovic quindi linea a quattro zon Zappa, Dossena (che è un dubbio di Raneiri per via della diffida), Goldaniga e Azzi. Nandez, Makombou e Deiola il terzetto di centrocampo. Qui Parma: pochi in dubbi di Pecchia. La possibile presenza di Pavoletti suggerisce le due torri Osorio e Cobbaut in difesa davanti a Buffon, con Delprato e Coulibaly sulle corsie. Estevez e Bernabè davanti alla difesa. In avanti Man, Benedyczak e Zanimacchia si contendono due posti nel terzetto completato da Sohm. Vazquez sarà ancora il centravanti.