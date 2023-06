Caos al Rigamonti, playout sospeso: Cosenza salvo, Brescia in Serie C

BRESCIA - Il Cosenza è salvo, resta in Serie B e spedisce il Brescia in C in un playout di ritorno che si è infuocato nel finale, con la polizia in tenuta antisommossa costretta a scendere in campo per evitare l'invasione dei tifosi bresciani e bloccare il lancio di fumogeni sul terreno di gioco verso i giocatori.