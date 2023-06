Formazioni Bari-Sudtirol, chi gioca e le scelte di Mignani e Bisoli: diretta

BARI - Nel Bari , Mignani ha qualche dubbio sugli interpreti. In difesa sono attesi i ritorni di Pucino e Ricci sulle fasce, mentre sulla trequarti potrebbe esserci Bellomo al posto di Folorunsho , quest'ultimo ancora non al meglio. In avan ti confermata la coppia Esposito-Cheddira .

QUI SUDTIROL: Resta qualche rebus, nella formazione-base: soprattutto pensando a quanto successo nell’andata, dove due subentrati hanno costruito l’azione decisiva. Quella che sta dando il vantaggio al Sudtirol sul Bari. Rover potrebbe prendersi la corsia dal primo minuto, stavolta, mentre Casiraghi non si è allenato con continuità in queste ore. Così a sinistra può trovare spazio di nuovo Lunetta in partenza. Le carte rimangono coperte, da parte di Bisoli. Che in attacco punterà ancora su Mazzocchi dall’inizio. Il recupero di Celli - in campo per uno spezzone nell’andata a Bolzano - comporta il ballottaggio tra De Col e Curto a destra. Quest’ultimo potrebbe però scalare in mezzo al posto di Vinetot.

Probabili formazioni Bari-Sudtirol

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicario, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho; Esposito, Cheddira. Allenatore: Mignani. A disposizione: 22 Sarri, 5 Matino , 7 Antenucci, 14 Morachioli, 19 Galano, 21 Zuzek, 26 Scheidler, 28 Benali, 30 Ceter, 31 Ricci, 44 Bosisio, 63 Bellomo, 79 Molina, 93 Dorval, 99 Mallamo. Indisponibili: -. Squalificati: Frattali. Diffidati: -

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; De Col, Curto, Zaro, Celli; Rover, Belardinelli, Tait, Lunetta; Mazzocchi, Odogwu. Allenatore: Bisoli. A disposizione: 25 Minelli, 5 Vineot, 45 Giorgini, 20 Eklu, 23 Pompetti, 17 Casiraghi, 6 Fiordilino, 10 Carretta, 7 Siega, 32 Larrivey, 14 Cissé. Indisponibili: Davi, Masiello, Schiavone. Squalificati: -. Diffidati: Belardinelli, Cisse, Curto.

ARBITRO: Sozza di Seregno