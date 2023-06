Diretta Cagliari-Bari 1-0: LIVE sblocca Lapadula!

Ci siamo, inizia ufficialmente la finale dei playoff di Serie B tra Cagliari e Bari . Si parte in casa dei rossoblù, con la sfida alla Unipol Domus. Poi il ritorno in casa dei biancorossi, al San Nicola, dopo il quale verrà decretato chi tra Ranieri e Mignani otterrà la promozione in Serie A . Segui la sfida in diretta.

21:10

39' - Para Radunovic!

Cambia la decisione dell'arbitro: è calcio di rigore! Dal dischetto va Cheddira che calcia centrale e viene parato da Radunovic!

21:09

38' - Mariani richiamato dal Var

Presunto tocco di braccio di Nandez in area del Cagliari: Mariani viene richiamato all'OFR.

20:59

28' - Reazione Bari

Ci prova Benedetti dalla distanza e conclude di poco a lato rispetto alla porta di Radunovic.

20:53

22' - Spinge ancora il Cagliari

Ci prova da buona posizione anche Mancosu ma trova la respinta di Caprile. I rossoblù spingono per il raddoppio.

20:51

20' - Traversa del Cagliari

Decisamente più pericolosi i rossoblù in questa fase: da calcio d'angolo Deiola colpisce bene di testa ma il pallone sbatte contro la traversa.

20:49

18' - Gol di Lapadula annullato

Segna ancora l'attaccante rossoblù, ma la rete viene subito annullata per la posizione iniziale di fuorigioco.

20:47

16' - Occasione incredibile per il Bari

Gli ospiti trovano subito la chance per il pareggio, ma viene sprecata da Zuzek che da ottima posizione manda fuori di testa.

20:45

Numeri incredibili di Lapadula

Bastano nove minuti a Lapadula per sbloccare la finale dei playoff: per il bomber del Cagliari è il quarto gol in quattro partite di playoff, senza contare il titolo di capocannoniere del torneo vinto con 21 reti.

20:40

9' - GOL CAGLIARI! Sblocca Lapadula

Apre le marcature il solito Lapadula: cross lungo di Mancosu che trova la testa proprio dell'attaccante rossoblù che non sbaglia. Lapadula segna al primo pallone toccato.

20:36

5' - Tanta tensione in campo

Tensione già alle stelle tra le due squadre, vista l'importanza della posta in palio.

20:31

1' - Si comincia!

Fischio d'inizio alla Unipol Domus: inizia Cagliari-Bari.

20:26

Squadre in campo

Manca pochissimo all'inizio della finale di andata dei playoff di Serie B: Cagliari e Bari scendono in campo.

20:20

Lapadula premiato nel pre-partita

Con otto gol Gianluca Lapadula è diventato il miglior marcatore tra playoff e playout di Serie B dal 2004/05. Battuti proprio in questa stagione Francesco Tavano e Pablo Gonzalez (sei reti). Per questo record l'attaccante del Cagliari ha ricevuto un premio in campo.

20:15

Mignani: "Ci siamo meritati la finale"

Le parole di Michele Mignani nel pre-partita: "Sto sempre in campo con la squadra fino alla fine, poi c'era il pensiero su Di Cesare che non ce l'ha fatta, giocherà quindi Zuzek ma siamo tranquilli: questa finale ce la siamo meritati, è giusto giocarla. Oggi dobbiamo fare il massimo di quello che possiamo, non esiste pensare al doppio confronto, ma solo al fatto che la gara è difficile: abbiamo però fatto spesso bene durante l'anno, dobbiamo ripeterci".

20:10

Ranieri: "Sono tornato per portare il Cagliari in A"

Le parole di Claudio Ranieri nel pre-partita: "Avessimo avuto uno stadio da 50mila sarebbe stato pieno, lo troveremo a Bari e questo sarà un bene per il calcio italiano. Luvumbo? Si sta comportando bene, mi è sembrato giusto dargli fiducia col fine di dare velocità in avanti. I ragazzi sono carichi, è l'ultima opera e servirà fare del nostro meglio, per essere comunque soddisfatti, al di là di come vada: sull'aspetto motivazionale si può lavorare tanto, ma anche gli episodi fanno la differenza. Io sono tornato per cercare di portare il Cagliari in A, vorrei dare questa gioia al popolo sardo"

20:00

Cagliari-Bari, dati e statistiche

Cagliari e Bari si sono affrontate solo in regular season in Serie B: in 26 confronti i sardi hanno ottenuto nove successi, contro le cinque vittorie pugliesi (12 pareggi).

Il Bari ha vinto l’ultima trasferta di Serie B contro il Cagliari e non ha mai ottenuto due successi di fila contro i sardi nella competizione; in generale ci sono stati sei successi interni, quattro pareggi e tre vittorie esterne.

Dopo una serie di sei vittorie consecutive, il Cagliari ha pareggiato la partita più recente di Serie B (0-0 contro il Parma); i sardi hanno ottenuto lo stesso numero di successi che nelle precedenti 17 partite nella competizione (8N, 3P).

Il Cagliari non perde una partita casalinga di Serie B dal 1° ottobre 2022 (1-4 contro il Venezia), da allora in 17 incontri i sardi hanno ottenuto 11 vittorie e sei pareggi; i rossoblù non arrivano a 18 gare interne senza sconfitte nella competizione dal febbraio 2016 (29 in quel caso).

19:50

Cagliari, adesso è un modello

Cambiamenti societari, legame con i tifosi, tradizione e innovazione. Così Giulini ha riacceso la fiamma dopo la retrocessione. (LEGGI TUTTO)

19:40

Cagliari-Bari, i precedenti in campionato

Rossoblù e biancorossi si sfidano di nuovo in questa stagione nella finale dei playoff di Serie B. L'ultima sfida in campionato, giocata a febbraio, è terminata 1-1 con il gol di Antenucci allo scadere. La sfida d'andata, invece, finì 1-0 per il Bari con la rete di Cheddira.

19:30

Cagliari-Bari, le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-2-3-1): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Azzi; Deiola, Makombou; Nandez; Mancosu, Luvumbo; Lapadula. Allenatore: Ranieri.

BARI (4-3-3): Caprile; Dorval, Zuzek, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Morachioli, Cheddira, Esposito. Allenatore: Mignani.

19:25

Cagliari-Bari, capitali per una notte

Cagliari e Bari incrociano i propri destini al primo bivio che può riportarle in A. Un sogno diventato realtà dopo un campionato estenuante in cui è stato necessario lottare sino all’ultimo istante e all’ultima goccia di sudore per obiettivi tutt’altro che scontati. Due riscatti in uno quello che si accingono, finalmente, ora a vivere non solo due nobili squadre del calcio italiano, anche due straordinarie tifoserie. (LEGGI TUTTO)

19:15

Cagliari-Bari, le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare,Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Luvumbo. Allenatore: Ranieri. A disposizione: 18 Aresti, 3 Goldaniga, 6 Rog, 10 Viola, 15 Altare, 19 Millico, 20 Prelec, 23 Lella, 27 Barreca, 30 Pavoletti, 39 Kuorfalidis, 99 Di Pardo. Indisponibili: Falco, Capradossi. Squalificato: Dossena. Diffidati: Viola, Goldaniga, Radunovic, Kourfalidis.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Folorunsho; Esposito, Cheddira. Allenatore: Mignani. A disposizione: 1 Frattali, 22 Sarri, 5 Matino, 7 Antenucci, 10 Botta, 14 Morachioli, 19 Galano, 21 Zuzek, 25 Pucino, 26 Scheidler, 28 Benali, 30 Ceter, 44 Bosisio, 63 Bellomo, 79 Molina, 99 Mallamo. Indisponibili: -. Squalificati: Ricci. Diffidati -.

Cagliari - Unipol Domus