Cagliari-Bari, la moviola: Mariani male, servono 2 OFR per dare i rigori

Partita difficile Mariani non bene né tantomeno benissimo. Due OFR per due rigori, il secondo peggio del primo. Clamoroso calcio, in ritardo, di Altare su Folorunsho, questo sì da vedere in campo per l’arbitro, che invece perde tutto. Seconda OFR e rigore.

Il rigore assegnato

Ofr velocissima per Mariani, rigore chiaro ed uno fra lui (forse aveva il corpo di Nandez davanti) e l’assistente numero uno, Bindoni (occhio, Rocchi ha detto che o i guardalinee prendono decisioni importanti oppure solo per gli offside non servono) doveva vederlo. Largo e in posizione non congrua il sinistro di Nandez, il tocco della coscia sinistra (deviazione) non ne sana l’infrazione.

La scelta di non assegnare il rigore

Contatto (alto) Altare-Cheddira, nessun rigore, tutto di gioco. Esce Radunovic, Cheddira colpisce di testa, poi forse riceve un colpettino (il movimento della testa è appena accennato, doveva andare indietro come colpito da un dritto) ma prima il pallone tocca il guantone di Radunovic. No penalty.

OFFSIDE

Altare lancia Luvumbo, oltre Zuzek, bravo l’assistente Tegoni: offside.

VAR: Marini 7

Sempre più una certezza.