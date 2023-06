Bari-Cagliari, nella finale playoff debutta la Jet Cam: a cosa serve

MILANO - Novità in programma per la finale di ritorno dei play off di Serie B Bari-Cagliari. La gara infatti potrà essere vista con una diversa prospettiva tramite la Jet Cam, nata da Sky in collaborazione con la Lega Serie B. Si tratta di una speciale telecamera installata su un drone che volerà parallelamente all’altezza dei giocatori, nella zona della pista di atletica del San Nicola. Sarà quindi possibile (per la prima volta, in un campionato professionistico) seguire le azioni del match da un punto di vista simile a quella dei calciatori in campo, come in un videogioco, e con la qualità d’immagine del 4K. Un’esperienza, come sottolinea il sito della Lega di Serie B "impattante e suggestiva per un campionato che regala sempre sperimentazione e innovazione tecnologica". Inoltre, nel pre-gara e durante la partita, sarà presente un secondo drone che fornirà spettacolari immagini aeree dall’esterno dello stadio, e sulla splendida Bari, come fatto a Cagliari giovedì scorso nella gara d'andata, per una visione dell’appuntamento senza precedenti nella Serie BKT. Le immagini della Jet cam vanno a integrare quelle delle 14 telecamere previste dal piano di produzione per la gara del San Nicola e disponibili sul segnale internazionale per tutti i broadcaster che trasmettono la gara.