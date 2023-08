Serie B: vincono Sampdoria e Cosenza, pareggio tra Cremonese e Catanzaro

ROMA - Primo giorno di "scuola" anche per una Serie B che, nonostante le incognite in attesa dei ricorsi, prende il via con tre gare. Spiccano le vittorie di Cosenza , con i calabresi che si sbarazzano 3-0 di un Ascoli rimasto addirittura in otto uomini ( espulsi Falasco, Buchel e Forte ), e Sampdoria , 2-1 esterno alla Ternana . Cremonese e Catanzaro , invece, cominciano il loro campionato con uno 0-0.

Cosenza-Ascoli 3-0

Cosenza a un passo dal vantaggio al quarto d'ora: azione avvolgente, il pallone arriva a Calò che non ci pensa due volte e calcia a botta sicura, ma una deviazione della difesa spedisce il pallone in corner. Il vantaggio è solo rimandato: al 19' interviene il Var per un tocco di mano di Rodriguez, rigore per il Cosenza, Tutino trasforma. Per l'Ascoli le cose si mettono ancora più in salita al 36' quando Falasco, già ammonito, ferma fallosamente Tutino: secondo giallo e ospiti in 10. Qui comincia l'ecatombe dei bianconeri che rimangono addirittura in 8: al 41' rosso a Buchel dopo un fallo tattico ai danni di D'Urso, poi espulso anche Forte nel recupero dopo una gomitata su Fontanarosa rivelata dal VAR. Nella ripresa il Cosenza sfiora il raddoppio con Tutino che spreca da ottima posizione, ma al 54' arriva il gran destro al volo di Arioli che vale il 2-0. Al 56' il Cosenza dilaga: il 3-0 lo realizza Zilli, pronto a ribadire in rete il pallone respinto da Viviano sul colpo di testa di Mazzocchi. Al 74' il possibile poker calabrese si infrange sulla traversa centrata da Tutino, con i padroni di casa che si limitano a controllare fino al fischio finale, nonostante l'infortunio di Cimino che lascia in dieci i Lupi.

Cremonese-Catanzaro 0-0

Catanzaro pericoloso al 5': Vandeputte si presenta da solo davanti a Sarr e tenta una conclusione sulla quale Bianchetti salva tutto impedendo il tap-in di di Biasci. La Cremonese si accende all'improvviso al 32' quando Veroli scodella un campanile sul quale interviene Afena-Gyan che di un soffio non inquadra lo specchio. Il Catanzaro torna a provarci con Iemmello (37') impegnando Sarr, ma il gioco viene interrotto per offside. Nel finale di primo tempo doppia occasionissima: al 44' Iemmello tutto solo calcia addosso al portiere grigiorosso, poi è Afena-Gyan a centrae il palo con Fulignati battuto. Al 61' la gioia cremonese per il rigore assegnato per fallo di Brighenti su Tsadjout viene smorzata dal VAR: Perenzoni torna sui suoi passi e cancella il penalty. L'ultimo pericolo arriva all'89', con una mischia in area piccola risolta da Situm con un salvataggio sulla linea che nega il gol alla Cremonese.

Ternana-Sampdoria 1-2

Sampdoria subito in avanti: Celli stende Depaoli in area, è calcio di rigore. Dagli 11 metri La Gumina spiazza Iannarilli, 0-1, quando sul cronometro scocca il 5'. Alla mezzora esatta, La Gumina va a caccia della doppietta, impegnando Iannarilli su assist di Depaoli. La Ternana non sta a guardare: al 34' Darmian trova, per due volte consecutive, l'opposizione di Ferrari. Per trovare azioni degne di nota bisogna attendere il secondo tempo (65' e 69'), quando i padroni di casa si rendono pericolosi con due cross di Casasola e Corrado allontanati in maniera provvidenziale dalla difesa doriana. Al 77' la Sampdoria va sul 2-0: ripartenza perfetta orchestrata da Askildsen con Depaoli che supera Celli e Corrado depositando alle spalle di Iannarilli il pallone che vale il raddoppio. All'85' doppia occasione per i blucerchiati: prima De Luca calcia male, poi Pedrola colpisce il palo. Nel finale la Ternana accorcia le distanze con Distefano al 91' e torna a sperare, ma gli ospiti tengono botta e portano a casa i tre punti.

