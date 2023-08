Serie B, Venezia-Cosenza 1-1: Pierini risponde a Voca

Classifica Serie B

Venezia-Cosenza

Subito emozioni al Penzo, con Busio che raccoglie la respinta di Micai su Johnsen e mette in rete, gol annullato per offside del norvegese. Al 16' Joronen per poco non combina la frittata controllando male la sfera, ma poi riesce ad evitare che varchi la linea di porta. Lavoro per il Var al 26': a seguito di un contatto in area tra Pierini e D'Orazio il direttore di gara Bonacina inizialmente indica il dischetto ma poi, richiamato al Var, torna sui propri passi, niente rigore. Cosenza in vantaggio al 38' quando Zuccon, soffiato il pallone a Tessmann serve Mazzocchi che a sua volta tocca per Voca il quale conclude a rete con il destro: palla in rete dopo una deviazione di Idzes e Lupi avanti 1-0. Ad inizio ripresa (4') arriva il pareggio del Venezia: Bjarkason indovina il corridoio giusto per servire Pierini che, superati Venturi e Meroni, batte Micai con il mancino, 1-1. All'8' occasione Venezia con Pohjanpalo che spara alto all'interno dell'area piccola, ma è l'unica occasione di una ripresa avara di emozioni, prima che nel recupero succeda di tutto: al 93' è provvidenziale Sgarbi a salvare su Olivieri libero di battere a rete a centro area, poi negli ultimi secondi i lagunari centranno incredibilmente due traverse.

