Serie B, Catanzaro vola. Vandeputte condanna la Ternana su rigore: 2-1

LECCE - Prima vittoria stagionale per il Catanzaro di mister Vivarini che al Via del Mare di Lecce ( vista l'indisponibilità del Ceravolo), piega la Ternana di Cristiano Lucarelli per (2-1). Decisiva la rete su rigore a pochi minuti dal 90' di Vandeputte , dopo che D'Andrea con una gran giocata si era conquistato il penalty. Secondo risultato utile di fila per i calabresi, mentre gli umbri si leccano le ferite: due sconfitte in altrettante partite.

CLASSIFICA SERIE B

Biasci chiama, Raimondo risponde. Primo tempo in equilibrio

Dopo 2' la Ternana con Falletti ci prova con un tiro a giro dalla lunetta, ma la palla termina a lato. Proprio quest'ultimo al 9' prova un pallonetto mancando di poco lo specchio. Gol sbagliato, gol subito. Tutto vero, perchè al 10' il Catanzaro passa: Celli sbaglia il retropassaggio per Iannarilli che mette in fallo laterale. Il Catanzaro dalla rimessa arriva al cross con Olivieri, colpo di testa di Iemmello per la respinta di Iannarilli, sul tap-in Biasci fa 1-0. Risponde la Ternana al 21': Falletti innesca in profondità Raimondo che di prima intenzione impegna Fulignati con il sinistro, poi Luperini calcia malissimo da buona posizione. Al 34' Pyythia ruba palla al limite dell'area e serve in mezzo Raimondo. La punta si gira e calcia: fuori. Pronta risposta del Catanzaro, ma Iemmelo non ci arriva per un soffio. Sul gong di frazione però arriva il pari rossoverde: Mantovani avanza palla al piede e crossa teso sul secondo palo dove Raimondo in scivolata spiazza Fulignati. Primo gol in Serie B per l'attaccante di proprietà del Bologna.

Vandeputte firma la vittoria del Catanzaro su rigore

Al 3' palla filtrante di Falletti per Raimondo che calcia di prima intenzione, conclusione sul fondo. Risponde subito la squadra di Vivarini con un contropiede di Oliveri che allarga sulla sinistra per Vandeputte. L'esterno in area controlla, ma calcia fuori dallo specchio della porta. All'11' Biasci prova a bucare di testa, palla fuori. Il caldo abbassa un pò i ritmi ma il Catanzaro si fa vivo con un bella triangolazione sull'out di sinistra con Stoppa che entra in area e calcia in diagonale. Iannarilli si oppone con il corpo. Occasionissima al 32' per la Ternana: Favasuli suggerisce per Favilli che va di testa, ma un super Fulignati respinge, poi Pyythia calcia fuori. Le emozioni non finiscono però, perchè al 42' Proietti contrasta D'Andrea in area che va giù. Calcio di rigore per il Catanzaro. Dal dischetto Vandeputte non sbaglia e firma il 2-1.

Catanzaro-Ternana: tabellino e statistiche