Serie B, un turno di stop a Quaranta e al tecnico del Venezia Vanoli

C'è un solo calciatore squalificato in Serie B dal giudice sportivo Ines Pisano. Si tratta di Danilo Quaranta dell'Ascoli, espulso durante la partita contro il Modena "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". Ora è stato squalificato per una giornata e salterà quindi la sfida di domani sera al 'Del Duca' contro la Ferlpi Salò. Fra gli allenatori invece un turno di stop per Paolo Vanoli del Venezia "per avere, al 14' del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei componenti la panchina avversaria, generando, di conseguenza, un clima di tensione; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". Per lui niente panchina mercoledì sera a Marassi contro la Sampdoria.