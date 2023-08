Serie B, Palermo corsaro a Reggio Emilia. Il Parma vince a Pisa

REGGIO EMILIA - Corini batte Nesta nella sfida tra Reggiana e Palermo. I rosanero si impongono per 3-1, grazie alle reti di Lucioni, Segre e Soleri. I padroni di casa (in dieci dal 41' per l'espulsione di Marcandalli) avevano trovato il gol del momentaneo 1-1 con Lanini. Vittoria esterna per il Parma, che si impone 2-1 in casa del Pisa. Bonny sblocca il risultato al 14, Valoti (su rigore) pareggia all'84' ma in pieno recupero i gialloblu tornano in vantaggio grazie a Colak.