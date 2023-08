Serie B, il Venezia batte la Samp. Colpo del Catanzaro: Spezia ko

GENOVA - Colpo esterno del Venezia nella terza giornata del campionato d i Serie B . Gli uomini di Vanoli superano 2-1 in rimonta la Sampdoria di Pirlo , ferma a 1 punto in tre partite. Succede tutto nella ripresa: i blucerchiati sbloccano il punteggio al 46' con Pedrola ma i lagunari non si arrendono e ribaltano tutto con Gytkjaer al 76' e Tessmann all'89'. Venezia che sale così al secondo posto, a quota 7 punti, in coabitazione con il neopromosso Catanzaro che ha battuto 3-0 lo Spezia grazie alle reti di Biasci, Nikolaou (autorete) e Pompetti .

Rallenta il Bari, ok la Cremonese

Nelle altre sfide della serata, spicca il pareggio per 1-1 tra Bari e Cittadella: biancorossi in vantaggio con Nasti al 6' ma all'89' la rete di Pavan gela il 'San Nicola'. Colpo esterno della Cremonese: gli uomini di Ballardini, in 10 dal 62' per il rosso comminato a Ravanelli, sbancano il campo della Ternana con la rete decisiva di Coda (65'), al debutto in maglia grigiorossa.

