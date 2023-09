Serie B, Cremonese indomabile: da 2-0 a 2-2 con la Reggiana

Serie B, la classifica

Pettinari-Portanova, Reggiana avanti

Gara subito divertente al Mapei Stadium, con gli ospiti che si fanno vedere al 2' con Coda (palla fuori di poco a Bardi battuto) e poi con Vazquez, all'8': il suo sinistro a giro viene deviato in corner. L'avvio di marca Cremonese, però, viene subito smorzato dalla Reggiana che passa in vantaggio alla prima occasione. Al 15' è Pettinari a siglare l'1-0 trasformando un rigore (chiamato dal Var) per fallo su Vergara. Passano solo 8' e la Reggiana raddoppia con un gran gol di Portanova che in mezza girata brucia Sarr per il 2-0. La Cremonese si getta in avanti per riaprire la gara e al 33' accorcia le distanze, ma il gol di Lochoshvili viene annullato (grazie al Var) per fuorigioco.

Collocolo e Coda, la Cremonese rimonta

Il secondo tempo è tutto di marca grigiorossa, con Ballardini che inserisce Okereke, Quagliata e Szyminski per provare a svegliare i suoi. E i risultati arrivano con gli ospiti che si rendono pericolosi con una punizione di Castagnetti e soprattutto con Vazquez stoppato da una miracolo di Bardi. Sul corner successivo, però, la Cremonese la riapre: minuto 66, è Collocolo a raccogliere una respinta della difesa e fulminare il portiere granta per il 2-1. Al 76' gli ospiti sfiorano il pari con Buonaiuto e Coda, entrambi fermati da Bardi. Per vedere una reazione della Reggiana bisogna attendere l'81' quando Gondo, ex di turno, non sfrutta un ghiotto contropiede calciando addosso a Sarr. È il preludio al pareggio della Cremonese che arriva all'88' grazie ad una bella - e potente - girata di Coda che vale il 2-2.

Reggiana-Cremonese, tabellino e statistiche