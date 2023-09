Serie B, Pirlo al bivio e le regole d’ingaggio di Pecchia

Il bello in questa B deve sempre arrivare. E così, nemmeno il tempo di archiviare le gare di ieri pomeriggio dopo l’anticipo del “Barbera” di venerdì sera, con il Cosenza di Caserta micidiale e i pianti da rimorsi del Palermo, e ci sono subito nuovi incroci da attenzionare in questa domenica batticuore. Non che il sabato sia stato proprio ordinario. Chiedere alla Ternana ripresa al 94’ da Bisoli, uno che non si arrende mai. Oppure ad Alvini spinto sull’orlo della crisi dal blitz di Nesta con la sua ritrovata Reggiana. Vietato mollare. Proprio come fa l’Ascoli di Viali che rimonta due volte Stroppa al debutto in panchina a Cremona e a cui non basta il solito infallibile Coda, cecchino senza età. Fa festa il Pisa di Aquilani che a Piacenza regola la Feralpisalò complice un’incursione di Canestrelli che chiude una mini crisi di risultati per i toscani. Obiettivo dichiarato anche della Samp.