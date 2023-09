La Lega Serie B con il DIpartimento della pubblica sicurezza contro la violenza di genere

La Lega Serie B continua a portare avanti anche nel campionato 2023-24 l’impegno nella lotta alla violenza sulle donne, promuovendo campagne di sensibilizzazione sul fenomeno che continua ad essere preoccupante per dimensioni e gravità. In virtù della forza aggregante di milioni di tifosi, lo sport si fa dunque volano per contrastare un’emergenza sociale drammaticamente avvertita. Lo strumento cardine del gioco del calcio, il pallone, dismette il tradizionale colore blu per lasciare spazio al rosso, che caratterizza e rappresenta la lotta contro la violenza sulle donne. Tale codice di colore rievoca la legge 19 luglio 2019, n. 69 comunemente conosciuta con l’espressione “codice rosso”, che ha introdotto per i casi di violenza sulle donne una corsia preferenziale ed accelerata in analogia ai codici adottati nell’accettazione presso gli ospedali, ove il colore rosso identifica i casi più gravi da trattare con urgenza.