Serie B, colpi Cosenza e Spezia: un punto per l'Ascoli

Il sabato della Serie B si apre con tre colpi esterni su quattro e un pareggio. Già, il fattore casa non esiste. L’Ascoli versione trasferta ha impattato conl Brescia con il punteggio di 1-1: il botta e risposta è tra Falezerano e Moncini, a cinque dalla fine. Fa festa il Cosenza (2-1) di fronte al Pisa che subisce in avvio il gol di Voca e poi perde Barbieri per doppia ammonizione. Poi nell’extratime pareggia Masucci, ma al nono di recupero Mazzocchi regala i tre punti ai calabresi.