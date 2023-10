Serie B, il Bari pareggia ancora. Colpaccio Sudtirol, ok Brescia e Pisa

ROMA - Dopo l'anticipo di ieri la 10ª giornata di Serie B entra nel vivo. Marino esordisce con un pareggio sulla panchina del Bari , mentre il Sudtirol firma il colpaccio in casa della Cremonese . Vittorie esterne per Brescia e Ascoli , il Pisa regola in casa il Cittadella .

Bari-Modena 1-1

Primo letteralmente senza sussulti, almeno fino al recupero quando è il Bari a rendersi pericoloso con Aramu, ma la chiusura di Cotali è decisiva. Poco dopo ci prova Koutsoupias di testa (palla alta) con il Modena che si fa vedere solo con un tiro di Abiuso che termina alto. La gara si sblocca a metà ripresa, al 72', con un grandissimo gol di Sibilli: volata di 50 metri palla al piede e pallone all'angolino per l'1-0 Bari. Il Modena prova a spingere per il pari e viene premiato all'84': punizione perfetta di Marconi che vale l'1-1. Il pari serve poco alla classifica delle due squadre: il neo ct biancorosso Marino a 11 punti, due in meno dei gialloblù.

Cremonese-Sudtirol 0-1

Una occasione per parte nei primi minuti: prima Vazquez, al 9', con un colpo di testa centrale, poi gli ospiti 1' dopo con Rover, chiuso provvidenzialmente da Sarr. Al 17' ci prova Zanimacchia, ma Poluzzi è attento e neutralizza. Il primo tempo si chiude con la Cremonese in avanti e con il mancino di Vazquez parato ancora dal portiere. Nel secondo tempo i grigiorossi ci provano due volte con Okereke, ma è il Sudtirol a far paura: al 74' gol annullato agli ospiti per fuorigioco di Odogwu, ma l'appuntamento con il vantaggio è rimandato a 10' dopo quando Sarr esce sul cross di Cisco e respinge addosso a Ravanelli per l'autorete che vale il vantaggio del Sudtirol. Il colpaccio esterno permette agli altoatesini di agganciare proprio i grigiorossi a 13 punti in classifica.

Lecco-Ascoli 0-2

Sotto una pioggia battente è l'Ascoli a sbloccare al 35': ci pensa Nestorovski, il più lesto di tutti in area a raccogliere una palla vagante e insaccare il gol dello 0-1. Al 42' Lecco vicinissimo al pareggio, ma Viviano è miracoloso sul colpo di testa di Di Stefano. Nel secondo tempo ci si aspetta una reazione ancora più veemente dei padroni di casa, ma è l'Ascoli a raddoppiare: minuto 55', Quaranta sugli sviluppi di un corner si ritrova con il pallone tra i piedi e tira a rete senza pensarci due volte per il gol dello 0-2 bianconero. Il Lecco resta così inchiodato all'ultimo posto con un solo punto, mentre l'Ascoli, ora a quota 12, vede avvicinarsi la zona playoff.

Pisa-Cittadella 2-1

Il Pisa comincia subito all'assalto e crea occasioni con Tramoni e Valoti, ma Maniero risponde presente. Il portiere dei veneti, però, non può nulla al 16' contro Piccinini tutto solo in area libero di insaccare il gol dell'1-0. I padroni di casa a metà primo tempo maledicono la sfortuna dopo aver colto una traversa prima e un palo poi con Esteves e Valoti. Nella ripresa i padroni di casa centrano il raddoppio al 71': lo realizza Esteves dopo una bella triangolazione con Torregrossa. Tra l'84' e l'87' il Cittadella coglie una traversa con Vita, che poco dopo spreca calciando addosso a Nicolas. In pieno recupero, al 94', i veneti fissano il risultato sul 2-1 con la rete di Magrassi. Il successo permette ad Aquilani, ora a 12 punti, di tallonare il Cittadella (a quota 13).

Ternana-Brescia 0-1

La gara comincia con una occasione per il Brescia: al 14' il colpo di testa di Bjarnason da ottima posizione non inquadra lo specchio. 5' più tardi clamorosa doppia chance per la Ternana: sul corner di Falletti che attraversa l'area sia Luperini che Raimondo non riescono a ribadire in rete. Tra il 25' e il 26' sale in cattedra Iannarilli con alcuni grandi interventi su Bianchi e Raimondo. Nel secondo tempo, al 70', si spacca la gara: Bisoli firma l'1-0 Brescia raccogliendo l'invito di Bjarnason e fulminando Luperini. Per la Ternana è notte fonda, anche considerando che 4' più tardi le Fere restano in dieci uomini per l'espulsione di Capuano (pestone richiamato dal Var). Nel finale Bjarnason ha anche la palla per il 2-0, ma l'ottimo Iannarilli sventa il pericolo. Un successo importante per il Brescia che sale in zona play off a 13 punti, lasciando la Ternana ferma a quota 6.

