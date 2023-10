Serie B: tris Reggiana, pari Spezia-Cosenza. Sampdoria, rimonta shock

ROMA - Undicesima giornata di Serie B in campo oggi: tris esterno della Reggiana che vince in casa della Feralpisalò e risale la classifica portandosi a 14 punti. Al Como basta un rigore in avvio trasformato da Verdi per torna al successo dopo tre turni battendo un Catanzaro sotto tono. Un punto a testa tra Spezia (che prosegue la serie positiva arrivando a 5 gare senza ko) e Cosenza , che si porta momentaneamente al nono posto. Al Druso, rimonta incredibile del Sudtirol : la Sampdoria , fino al 77', vinceva grazie alla rete di Gonzalez, poi il pari di Merkaj e in pieno recupero (95' e 99') arrivano altre due reti degli altoatesini.

Classifica Serie B

Como-Catanzaro 1-0

Pronti via e il Como passa subito in vantaggio grazie ad un calcio di rigore assegnato per un mani di Veroli in area. Dopo la conferma del Var sul dischetto si presenta Verdi che spiazza Fulignati, 1-0 Como. Nel finale di primo tempo lariani vicinissimi al raddoppio con Gabrielloni che, però, si divora il gol con un colpo di testa da pochi passi che termina a lato. Nella ripresa, Como subito pericoloso: al 7' Gabrielloni devia di testa, il pallone sfiora il palo. Al 18' rete annulata a Cutrone del Como per offside. Catanzaro a caccia del pari al 26': il calcio di punizione di Pompetti spizzica la traversa.

Como-Catanzaro: tabellino e statistiche

Feralpisalò-Reggiana 0-3

La Reggiana passa già al 7': è Antiste a firmare l'1-0 beffando Pizzignacco sul primo palo. Lo stesso portiere della Feralpisalò, al 17', nega il raddoppio ai granata con un grande colpo di reni su un cross di Antiste che un difensore stava per insaccare nella propria porta. Padroni di casa vicini al pari al 31' con Ceppitelli, Bardi è superlativo nella risposta. Al 43' la Reggiana va sul 2-0 grazie al rigore - concesso per fallo di Pilati su Portanova - trasformato da Cigarini. In avvio (7') di ripresa, la Feralpi cerca di riaprilra con Compagnon, ma la sua conclusione si infrange sulla traversa. E' invece la Reggiana ad allungare: al 10' Pieragnolo si avventa sulla respinta di Pizzignacco su conclusione di Antiste a cala il tris. Al 15' ospiti vicini al poker ma Pizzignacco è strepitoso con un doppio intervento su Gondo e Zennaro. Al 35' rete annullata alla Reggiana: c'è offside nell'azione che porta Girma ad insaccare. Feralpi pericolosa al 40' con una conclusione di Butic.

Feralpisalò-Reggiana: tabellino e statistiche

Spezia-Cosenza 0-0

Subito ospiti in evidenza con Forte che al 2' prova la conclusione mancina a girare, palla sul fondo. Al 15' il Cosenza ci prova con Marras, il tiro è neutralizzato da Dragowski con un intervento non semplice. Lo Spezia poi prende campo e colleziona a sua volte buone opportunità soprattutto con Antonucci, mentre nel finale c'è qualche protesta ospite per un presunto fallo di mano in barriera su una punizione di Forte. Nella ripresa, al 2', ci prova Zurkoski: Micai devia in angolo. Al 14' Forte colpisce male da ottima posizione e non impensierisce il portiere, mentre al 22' Dragowski para in due tempi la conclusione da fuori area di Praszelik. In pieno recupero, occasionissima Cosenza: Venturi conclude da dentro l'area, il pallone si stampa sul palo.

Spezia-Cosenza: tabellino e statistiche

Sudtirol-Sampdoria 3-1

Primo tempo piuttosto avaro di emozioni: la Sampdoria gestiesce il gioco ma per il portiere avversario Poluzzi non ci sono interventi roppo complicati. L'unico vero tiro in porta dei blucerchiati arriva al 18' con Borini, ma l'estremo difensore è pronto sulla conclusione dai venti metri. Dall'altra parte Stankovic è praticamente inoperoso. Il parziale si sblocca all'8' della ripresa: angolo di Giordano, Gonzalez insacca di testa. Pari Sudtirol al 32': Odogwu stoppa e tira, il pallone impatta sulla traversa e su Merkaj e si insacca. In pieno recupero Ghilardi atterra in area Merkaj, Pezzuto concede il rigore al Sudtirol: dal dischetto Casiraghi calcia potente e segna, 2-1 al 95'. Si gioca ancora e al 99' cala il sipario: Pecorino, con la Samp sbilanciata a caccia del pari, se ne va in solitaria e batte Stankovic, è il 3-1 defnitivo.

Sudtirol-Sampdoria: tabellino e statistiche