Serie B, Bari ok in rimonta. Il Palermo crolla in casa. Modena-Ternana 2-1

ROMA - Il Bari espugna in rimonta il Rigamonti: Brescia in vantaggio ad inizio partita su calcio di rigore di Moncini , nella ripresa Diaw e Vicari confezionano rispettivamente aggancio e sorpasso definitivo, che valgono tre punti preziosissimi. Il Palermo scivola in casa: al Barbera è il Lecco a far festa (vittorie per 2-1) con i rosanero che colpiscono due legni. Il Modena batte in casa la Ternana 2-0 e vola verso i piani alti della classifica. Al Penzo il Venezia batte in rimonta il Pisa che si era portato in vantaggio in avvio con un rigore trasformato da Valoti .

Classifica Serie B

Brescia-Bari 1-2

Calcio d'inizio e subito doccia gelata per il Bari: Di Cesare atterra in area Bianchi, calcio di rigore che Moncini trasforma quando sul cronometro scocca l'11'. Il Bari proca a reagire con un paio di calci di punizione (Puccini e Acampora), ma il gioco si fa spezzettato, mentre al 40' Lezzerini blocca la conclusione a incrociare di Diaw. Bravo, il portiere del Brescia, ad allungare poi in angolo sul colpo di testa di Nasti. Nella ripresa ci prova subito (3') Moncini, a fil di palo. Poi gran riflesso del portiere ospite Brenno sul colpo di testa di Paghera. Pari al 13', con Diaw che si fa metà campo, elude Mangraviti e batte Lezzerini, 1-1. Al 25' Di Cesare impegna Lezzerini; al 31' Bari in vantaggio con Vicari che firma la rete di testa su cross di Ricci, 1-2.

Brescia-Bari: tabellino e statistiche

Modena-Ternana 2-1

In avvio di gara (15') il Modena perde Cauz per infortunio (entra Ponsi), ma passa in vantaggio al 17' con Palumbo che, dopo una prima conclusione respinta dalla difesa, ha una seconda chance e la sfrutta al meglio battendo Iannarilli col sinistro, 1-0. Controlla Iannarilli al 23' il colpo di testa di Oukhadda sugli sviluppi di un corner. Nel recupero, Modena pericoloso con Strizzolo, palla che sfiora la traversa. Il Modena nella ripresa spinge e Falcinelli, dopo averci provato al 9', trova il bis all'11', ribandendo in rete la respinta di Iannarilli su Magnino. La Ternana reagisce al 19' ma Lucchesi, solissimo, non trova lo specchio di testa. Al 44' bella rovesciata di Raimondo, il portiere locale Seculin è all'altezza con un ottimo intervento. In pieno recupero, la Ternana accorcia le distanze col destro di Dionisi su cross di Casasola.

Modena-Ternana: tabellino e statistiche

Palermo-Lecco 1-2

Il Palermo parte forte, cerca il vantaggio con Mancuso e Soleri, ma all'8' è il Lecco a pasare in vantaggio con Crociata che sul secondo palo raccoglie e insacca un cross di Lepore. Stulac suona la carica per il Palermo: al 11' la sua conclusione chiama in causa un reattivo Melgrati. Insidioso, al 32', il tiro-cross di Buso: Pigliacelli, a scanso di equivoci, lo mette in angolo. Il Palermo, che perde Vasic per infortunio, cerca il pari al 37' con Soleri la cui conclusione supera Melgrati prima che Crociata sventi sulla linea. E al 41' il Lecco complice ancora con Sersanti che, servito da Ionita, insacca il 2-0. Il Palermo torna a provarci con Stulac, la cui botta impatta sulla traversa con la complicità di Melgrati, poi con Lucioni che non impegna il portiere. Nella ripresa, subito Lecco con Buso, Pigliacelli c'è, poi il Palermo colpisce un altro legno con il colpo di testa di Soleri. Nel finale dapprima ci prova Ceccaroni in mischia, poi nel recupero rete annullata al Palermo per un tocco di braccio di Brunori che aveva insaccato. Al 6' di recupero rigore per il Palermo (tocco di mano di Celjak in area): lo trasforma Brunori, ma non c'è più tempo.

Palermo-Lecco: tabellino e statistiche

Venezia-Pisa 2-1

Al Penzo il Pisa passa subito. Al 3' Bertinato travolge in uscita Barbieri: giusto il tempo della conferma dal Var e al 6' gli ospiti sono avanti grazie al rigore trasformato da Valoti. Al 24' il Pisa cerca anche il bis quando Esteves approfitta di un rinvio sbilenco di Candela, ma Bertinato allunga in angolo. Al 31' arriva il pari dei lagunari, con il sinistro di Pierini dal limite sugli sviluppi di un angolo. In pieno recupero, il Pisa ci prova con Marin, Bertinato c'è. Nella ripresa, al 18', uscita provvidenziale di Nicolas su Johnsen arrivato a tu per tu. Al 29' Venezia avanti proprio con Johnsen, servito alla perfezione da Tessmann. Ultimo squillo in pieno recupero per il Pisa: la conclusione di Piccinini sorvola la traversa di poco.

Venezia-Pisa: tabellino e statistiche