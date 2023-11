Serie B, Parma inarrestabile: 2-0 al Sudtirol. Vince la Cremonese

Classifica Serie B

Cremonese-Spezia 3-0

La prima grande occasione è per la Spezia, con Antonucci che spreca all'8'. E dopo 4' la Cremonese colpisce subito con un gran tiro a giro di Zanimacchia che si insacca all'incrocio e non lascia scampo a Dragowski, è 1-0. Ci si aspetterebbe la reazione bianconera, ma alla mezz'ora la Cremonese raddoppia con una bellissima azione partita dal tacco di Vazquez e finalizzata da Zanimacchia, appostato sul secondo palo, che realizza la personale doppietta e il 2-0 dei lombardi. Nella ripresa, già al 52', arriva l'immancabile timbro di bomber Coda, bravo a sfruttare la dormita della difesa bianconera e realizzare il 3-0. Lo Spezia chiude in dieci uomini per il rosso a Nikolaou dopo un fallo su Quagliata. Il successo lancia la Cremonese in zona playoff a 19 punti, con lo Spezia in piena zona retrocessione a quota 8.

Parma-Sudtirol 2-0

Il Sudtirol parte bene e confeziona la prima occasione della gara al 5' con un tiro potente di Rover disinnescato da Chichizola, ma è il Parma a passare al primo affondo: all'8' Bonny recupera palla a metà campo e si mette in proprio con una grandissima percussione che si conclude con un tiro all'angolino su cui Polizzi non può far nulla, 1-0 ducale. Il Parma raddoppia in apertura di secondo tempo su rigore, al 57', concesso dopo review al Var per fallo di Davi su Bernabè in area: dal dischetto Man spiazza il portiere e realizza il gol del 2-0 per una vittoria pesantissima che permette al Parma di confermarsi in testa alla classifica a 29 punti, a +5 sul Venezia secondo. Resta a quota 16 il Sudtirol.

Reggiana-Lecco 1-1

La prima occasione della gara è per i padroni di casa, già al 1', con Gondo: il suo tiro viene neutralizzato da Melgrati, ma la Reggiana passa in vantaggio al 27' grazie ad Antiste, lesto ad insaccare sugli sviluppi di un corner: 1-0. Poco dopo arriva anche il raddoppio di Gondo, annullato però per fuorigioco. La prima occasione del Lecco arriva al 41' con Sersanti, Bardi fa buona guardia. In avvio di ripresa la Reggiana spreca il raddoppio con Girma che calcia clamorosamente alto un rigore in movimento. Al 67' il pari bluceleste: Buso capitalizza il traversone di Lepore e trafigge Bardi per l'1-1 Lecco. Termina così, con un punto a testa che porta la Reggiana a 15 e il Lecco a quota 8.

