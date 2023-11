Crolla il Bari. Venezia in vetta insieme al Parma

Il Venezia di Vanoli è primo insieme al Parma in Serie B dopo il colpaccio del San Nicola, dove il Bari viene piegato per 3-0. Il big match lo sblocca Pierini nel primo tempo, poi nella ripresa Tessmann e Dembele chiudono la pratica. A incidere anche il pareggio interno del Parma che riprende in extremis il Modena nell'attesissimo derby emiliano: Duca firma l’1-0 al Tardini, di seguito Man sbaglia un rigore ma al 93' Partipilo realizza l'1-1. Ai piani alti spicca il successo della Cremonese che si sbarazza del Lecco con il punteggio di 1-0 grazie alla rete di Castagnetti. Fa festa il Cittadella in zona play off che supera il Sudtirol per 2-1: decisivo Pittarello dopo il botta e risposta tra Pandolfi e Casiraghi.