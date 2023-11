Serie B, la Ternana ferma il Palermo. Torna a vincere il Catanzaro

TERNI - Il Palermo non riesce a riscattarsi dopo il ko contro il Cittadella fermato in casa dalla Ternana ultima in classifica ma che in casa riesce a strappare un punto ai rosanero. Primo tempo che si mette nel migliore dei modi per la squadra di Corini che passa in vantaggio grazie alla rete di Lucioni. Nella ripresa la squadra di Breda reagisce e trova la rete del pareggio con Casasola e, nonostante l'espulsione di Corrado al minuto 75, riesce a chiudere il match sull'1-1.