Serie B, il Venezia batte l'Ascoli e vola in testa

Il Venezia batte 3-1 l'Ascoli nella quindicesima giornata di serie B, e in attesa della sfida del Parma, impegnata sul campo dello Spezia, si porta al primo posto in solitaria in classifica. Gli uomini di Vanoli si impongono grazie alla doppietta di Gytkjaer e alla rete di Altare. Inutile la rete siglata dall'Ascoli ad inizio ripresa con Masini.