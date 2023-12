Serie B, la Ternana vince a Lecco dopo una rimonta esaltante

LECCO - Tripudio rossoverde. La Ternana conquista un successo fondamentale per la salvezza. A Lecco, la formazione umbra - dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due reti - ribalta il risultato vincendo lo scontro diretto per 3-2. Al momento la formazione di Roberto Breda ha gli stessi punti della Reggiana, ma è in vantaggio rispetto agli emiliani grazie allo scontro diretto vinto per 3-0.