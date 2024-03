Cosenza-Catanzaro shock, scontri tra Polizia e tifosi: cosa è successo

Cosenza-Catanzaro, il bilancio e la dinamica degli scontri

Situazione che ha portato al bilancio di 15 agenti di Polizia contusi. Da chiarire ancora la dinamica. Da una parte lòa Questura afferma che all'altezza dello svincolo dell'autostrada di Rende, due pulmini della Polizia sono stati colpiti da sassi lanciati dai tifosi del Catanzaro. Quest'ultimi a loro volta dicono che i cosentini avrebbero teso a loro un agguato e che per difendersi avrebbero fermato i bus.

Il comunicato del sindaco di Cosenza

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Cosenza Caruso: “Gli incidenti verificatisi ieri sera nel post partita tra Cosenza e Catanzaro sono un fatto inqualificabile e che merita la più assoluta riprovazione e condanna. vile attacco contro persone inermi, tra le quali donne e bambini, sorpresi all’interno del Mc Donald’s di Rende, di fronte allo svincolo autostradale di Cosenza Nord, mentre stavano consumando in tranquillità, è quanto di più vergognoso e ignobile sia avvenuto. Sono certo che le autorità preposte, con la massima solerzia e in tempi rapidi, individueranno ed assicureranno alla giustizia chi si è macchiato di questi esecrabili gesti. Allo stesso modo chiedo che sull’intera vicenda sia fatta piena luce, posto che, come è del tutto evidente, più di una cosa non ha funzionato".