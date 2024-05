Bari-Ternana ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Bari-Ternana, la cronaca

Sfida d'andata dei play out tra Bari e Ternana. Al San Nicola si gioca il primo atto degli spareggi per non retrocedere. La squadra di Giampaolo, reduce da un campionato al di sotto delle aspettative, punta a conquistare un successo in casa per poi giocarsi tutti nella gara di ritorno, in programma giovedì al Libero Liberati. La Ternana, invece, proverà a uscire indenne dal San Nicola per poi cercare di sfruttare il fattore campo al ritorno. In palio c'è la salvezza in Serie B.