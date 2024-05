Catanzaro-Cremonese diretta ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Gara d'andata delle semifinali play off di Serie B. Dopo la vittoria di ieri conquistata dal Venezia in casa del Palermo , questa sera si accenderanno i riflettori sul Ceravolo per la sfida tra Catanzaro e Cremonese .

Catanzaro-Cremonese, la data

Catanzaro-Cremonese sarà disputata oggi, martedì 21 maggio, con calcio d'inizio alle 20.30. Si giocherà allo stadio Nicola Ceravolo. Come detto, la gara è valida per la semifinale d'andata dei play off di Serie B.

Dove vedere Catanzaro-Cremonese in diretta tv

La partita Catanzaro-Cremonese verrà trasmessa in tv in diretta da Sky Sport 202 e DAZN. Potrete seguire la diretta testuale del match anche sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Catanzaro-Cremonese in streaming

Catanzaro-Cremonese sarà visibile anche in streaming per gli abbonati a Sky Go, Now e DAZN. Basta scaricare le app sui vostri dispositivi mobili pc, smartphone e tablet o su console di gioco come Xbox e PlayStation o anora ricorrendo a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.