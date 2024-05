Cremonese-Venezia senza gol: la promozione in A si decide domenica

CREMONA - Cremonese e Venezia chiudono l'andata della finale playoff senza reti. Il pareggio maturato allo Zini piace molto di più ai lagunari di Vanoli che domenica al Penzo potranno contare sul vantaggio della migliore classifica in caso di altro pareggio. La gara d'altronde è stata ingessata per lunghi tratti, con le due squadre frenate e attente a non correre rischi dietro. La Cremonese dopo un primo tempo un po' timido ha osato un po' di più nella ripresa ma il Venezia ha fatto buona guardia. Al 5' penetrazione degli ospiti che sfruttano due rimpalli per arrivare in area con Pierini con Saro che respinge in uscita, poi la difesa libera su Lella. Il primo tiro della Cremonese è al 27' con Buonaiuto che prova due volte ma la seconda, quella buona, è centrale. Il vero pericolo lo crea Coda che prova lo spiovente da venti metri costringendo Joronen a deviare in angolo. Tra il 34' e il 35' la Cremonese va al tiro ancora con Buonaiuto ma senza successo. Nella ripresa fuga di Lella che viene fermato al limite: punizione battuta da Pierini che colpisce la traversa, poi Saro para sulla ribattuta. La Cremonese ci prova con un tiro di Vazquez ribattuto, poi raccoglie Sernicola che manda fuori di poco un tiro a giro. E' sempre Coda a tenere sulle spine Joronen con un'altra bordata deviata in corner. Al 34' Svoboda perde palla al limite su pressing di Ciofani, Zanimacchia recupera e calcia in diagonale ma Joronen para ancora.