Bari ko contro la Juve Stabia. Vittoria in rimonta per la Salernitana

Quattro partite hanno inaugurato il sabato della prima giornata del campionato di Serie B: tris della Juve Stabia in trasferta contro il Bari. Al San Nicola finisce infatti 0-3 con i gol i Bellich (24'), Folino (47') e Artistico (80'). Vittoria casalinga invece per il Sudtirol, che in Trentino supera 2-1 il Modena grazia al gol di Rover al 91'.