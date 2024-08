Bari, non basta Novakovich: il Modena vince in rimonta 2-1

MODENA - Il Modena batte in rimonta il Bari 2-1 e si aggiudica l'anticipo della seconda giornata del campionato di serie B. Prima vittoria stagionale per gli uomini di Bisoli, che riscattano il ko all'esordio contro il Sudtirol. Seconda sconfitta consecutiva invece per i pugliesi di Longo, che restano in coda alla classifica.