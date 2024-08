Serie B: Juve Stabia in vetta, Catanzaro sconfitto a Cesena

Serie B: la classifica

Piscopo stende il Mantova: Juve Stabia in vetta

Una rete basta alla neopromossa Juve Stabia di Pagliuca per stendere il Mantova di Possanzini e agganciare la Reggiana in vetta alla classifica a quota 7 punti. Il match si decide in favore delle 'Vespe' al 14' quando un pericoloso passaggio del portiere ospite Festa per Burrai viene intercettato da Mosti, bravo poi a servire Piscopo che insacca indisturbato. Il Mantova fatica ad uscire dalla propria metà campo e riesce a creare qualche occasione solamente nel finale di primo tempo, con le iniziative di Bragantini e Debenedetti, ma senza impensierire più di tanto Thiam. I campani potrebbero raddoppiare a inizio ripresa (50'), quando Festa para su Floriani lanciato direttamente da Thiam che a sua volta salva i suoi al 52' sulla conclusione di Mancuso.

Il Cesena si rialza al Manuzzi: primo ko per il Catanzaro

Vittoria del Cesena di Mignani al Manuzzi, che batte 2-0 il Catanzaro di Caserta. Padroni di casa in vantaggio al 18': dopo una palla recuperata da Cioffi a centrocampo Shpendi serve al limite dell'area Berti, bravo a pescare poi sul secondo palo Kargbo che insacca a porta vuota. Ancora Kargbo va poi vicino al raddoppio, negatogli al 43' da una strepitosa parata di Pigliacelli che anticipa poi anche Shpendi sul tentativo di tap-in. L'attaccante della Sierra Leone è però in stato di grazia e a inizio ripresa veste i passi dell'assistman, servendo ad Adamo la palla del 2-0. Il Catanzaro prova ad aprirla nel finale ma il gol di Bonini al 92' viene annullato per un tocco con il braccio: il Cesena che si rialza dopo il ko in casa del Sassuolo e si porta a -1 dalla vetta, costringendo invece i calabresi al primo ko in campionato dopo i due pareggi ottenuti nelle prime due giornare.

Cosenza-Spezia senza reti: poche emozioni

Pari a reti bianche infine a Cosenza tra la squadra di Alvini (ex della serata) e lo Spezia di D'Angelo. Primo tempo senza grosse emozioni, con gli ospiti costretti a sostituire al 18' Elia per infortunio (dentro Vignali) e i padroni di casa che rischiano l'autogol al 35', quando Fumagalli colpisce la traversa della sua porta nel tentativo di anticipare Wisniewski. Il risultato non cambia nemmeno nella ripresa: finisce 0-0 con lo Spezia che conserva l'imbattibilità portandosi a quota 5 punti, a +1 sul Cosenza che riparte così con un punto dopo il ko di Mantova

