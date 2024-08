Sampdoria, Sottil pareggia in 10 all'esordio. Vismara ipnotizza Lasagna

Serie B: Sampdoria-Bari finisce 0-0

Grande intensità al "Ferraris", con la Sampdoria di Andrea Sottil che viene ridotta subito in 10 uomini per via dell'espulsione di Vulikic, reo di aver interrotto una chiara occasione da rete, commettendo fallo da ultimo uomo su Kevin Lasagna. Punizione e rosso dopo l'intervento del Var, che richiama al monitor Maresca e lo convince a spedire anzitempo il difensore negli spogliatoi. Il Bari prende campo e al 33' ha una ghiotta chance dal dischetto: fallo di mano di capitan Bereszynski e calcio di rigore per il Bari, che poi spreca tutto con lo stesso Lasagna, ipnotizzato dal giovane Vismara, destinato a diventare il vice del neo arrivato Silvestri. Nella ripresa, l'ingresso di Falletti dà brio ed imprevedibilità alla manovra offensiva dei galletti, con l'ex Ternana che sfiora la via della rete su calcio piazzato. Poco prima, una clamorosa palla gol per Massimo Coda, che si presenta a tu per tu con Radunovic da posizione defilata, ma sfiora soltanto il palo con il suo lob di mancino. Nell'ultimo quarto di gara, è Giacomo Manzari a lasciare di sasso Vismara, andando ad un passo dal bersaglio grosso. Finisce 0-0 a Marassi, complice la parata in extremis di Radunovic sull'ex Juve Sekulov, entrato benissimo in partita.