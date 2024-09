Il Catanzaro cala il tris, frena il Frosinone. Palermo, pari nel finale

Domenica di calcio ricca di gol e spettacolo in Serie B , dove sono andate in archivio anche le ultime partite della quarta giornata della regular season 2024-25. Vittoria casalinga per il Catanzaro di Fabio Caserta, mentre il Palermo acciuffa un pari prezioso contro il Cosenza. Frosinone fermato dalla Juve Stabia , cade la Salernitana . Vittoria in extremis dello Spezia.

Serie B: tris del Catanzaro, vince il Mantova. Pari di Frosinone e Palermo

Al "Ceravolo" di Catanzaro, la squadra di Fabio Caserta porta a casa tre punti importanti per classifica e morale, battendo la neopromossa Carrarese, grazie alle reti del tandem Biasci-Iemmello e al gol di Simone Pontisso. Inutile, ai fini del risultato finale, la marcatura di Bouah all'alba dell'intervallo. Al "Picco" di La Spezia, Berti porta immediatamente in vantaggio il Cesena di Michele Mignani, a cui viene annullato anche il possibile raddoppio, targato Simone Bastoni. Decisivo, in tal senso, l'intervento del Var. I liguri reagiscono e nell'ultimo quarto di gara raccolgono i frutti dei loro sforzi: è Soleri a pareggiare i conti, costringendo i romagnoli ad arretrare il baricentro, fino alla rete del 2-1 degli aquilotti al 10' di recupero. Bertola manda in estasi il "Picco". 1-1 Al "Barbera", con il Cosenza di Massimiliano Alvini che sfiora il colpaccio, ma viene ripreso dall'ex Venezia Di Mariano, che fa esplodere la Favorita. Ai lupi calabresi non basta Fumagalli. Pari a reti bianche tra Frosinone e Juve Stabia allo "Stirpe", con le due squadre che chiudono in dieci uomini per le espulsioni di Cichella e Folino. Vespe sempre in testa alla graduatoria, a quota 8, in coabitazione con il Pisa di Filippo Inzaghi. Torna a sorridere il Mantova di Davide Possanzini, che supera la Salernitana di Giovanni Martusciello con il gol partita di Galuppini, attaccante che ha trascinato i virgiliani in cadetteria.