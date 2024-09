Lega di Serie B, niente quorum: slitta l’elezione del nuovo presidente

MILANO - Lega di Serie B, niente nuovo presidente. È terminata l'Assemblea in programma oggi a Milano per eleggere il nuovo numero uno. Dopo cinque votazioni, in cui non è stato raggiunto il quorum, i 19 club presenti (assente il Pisa) hanno deciso di rinviare le elezioni alla prossima assemblea, in prima convocazione il 9 ottobre, in seconda il 10. Dopo il ritiro della candidatura di Giuseppe Dossena, restano in lizza l'attuale numero 1, Mauro Balata, e Vittorio Veltroni.