Serie B, colpi Bari e Palermo. Il Frosinone crolla a Brescia

Bari e Palermo non sbagliano nella quinta giornata della Serie B. Ai pugliesi bastano i gol di Lella e Montovani per mettere sotto il Mantova in casa per 2-0, mentre i siciliani fanno la voce grossa nella tana della Juve Stabia, piegata per 3-1, mandando sul tabellino dei marcatori Segre, Henry (servito splendidamente da Di Francesco) e infine Brunori. Va malissimo al Frosinone che crolla nella trasferta di Brescia. Oltre al 4-0va segnalata l’espulsione di Darboe nella ripresa per doppia ammonizione.