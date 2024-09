Serie B, il Pisa batte la Salernitana 3-2: Inzaghi resta in vetta

La Salernitana crolla in casa, sotto i colpi del Pisa. Gli uomini di Pippo Inzaghi si aggiudicano 3-2 la sfida valida per la quinta giornata del campionato cadetto. Una gara iniziata con un'ora di ritrado a causa di un problema tecnico al Var. Gli ospiti si aggiudicano l'incontro grazie alla doppietta di Bonfanti e alla rete di Tramoni. Per gli uomini di Martusciello, rete del momentaneo 1-1 di Tongya e gol nel finale (su rigore) di Simy. Il Pisa si conferma in testa alla classifica con 11 punti. La Salernotana resta ferma a sei.

Il Sassuolo torna a sorride superando per 2-0 la matricola Carrarese nella quinta giornata della Serie B. I gol arrivano nella ripresa: Mulattieri sblocca la sfida in diagonale, poi in pieno recupero Thorstvedt cala il bis. Grosso, dunque, respira e la classifica è nettamente migliore dato che gli emiliani sono saliti nel gruppo di alta classifica con 8 punti. Un punto in meno del Sudtirol - a 9 punti insieme a Brescia e Spezia - che si impone in trasferta 3-1 contro la Reggiana: a segno Molina, Arrigoni e Praszelik, serve invece a poco la rete di Portanova.

Serie B, scivola la Sampdoria

Crolla ancora la Sampdoria, ultima in classifica con 2 punti. Fa festa il Cosenza che vince 2-1 grazie ai gol di D'Orazio e Strizzolo, bravi a gonfiare la porta difesa dall'ex Udinese Silvestri. Da segnalare che a Coda è stato annullato il gol del possibile pareggio.

