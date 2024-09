Serie B, Pucino illude il Bari. Delude il Sassuolo, pari tra Carrarese e Reggiana

Tre pareggi nelle tre gare disputate nel sabato di Serie B , tutte valevoli per la settima giornata del torneo cadetto . Il Bari non va oltre l'1-1 casalingo con il Cosenza : Pucino illude i biancorossi, raggiunti nel finale dal Cosenza con Fumagalli . Delude il Sassuolo che non va oltre lo 0-0 con lo Spezia e la Reggiana : senza reti la sfida con la Carrarese .

Pucino illude il Bari

Termina in parità la sfida del San Nicola tra Bari e Cosenza: biancorossi in vantaggio al 39' con il gol di Pucino su assist di Falletti. I padroni di casa restano in dieci dal 54' per il rosso a Lella e subiscono il gol del pareggio all'87': Fumagalli trasforma il rigore per il Cosenza gelando i tifosi di casa. La squadra di Longo sale a 9 punti, i 'Lupi' di Alvini raggiungono quota 5.

Delude il Sassuolo, pari Reggiana

Rallenta il Sassuolo che non va oltre lo 0-0 con lo Spezia nello scontro al vertice. Al 'Mapei Stadium' la squadra di mister Fabio Grosso fatica contro la retroguardia bianconera, portando a casa un solo punto: i liguri rimangono al secondo posto, a 13 punti e a +1 sui i neroverdi, terzi a quota 12. Stesso risultato sul campo neutro di Pisa dove la neopromossa Carrarese neutralizza l'attacco della Reggiana.

