Serie B, Juve Stabia stende il Pisa capolista. Tris Sampdoria a Modena

Settima giornata di Serie B , in archivio i quattro match domenicali. Successo pesantissimo della Juve Stabia di Guido Pagliuca, che è tornata alla vittoria condannado la capolista Pisa al primo stop stagionale in campionato con i gol di Varnier al 12' e Artistico all'83'. Filippo Inzaghi ko. Travolgente il Cesena di Michele Mignani: all'Orogel Stadium Dino Manuzzi ha superato il neo-promosso Mantova di Davide Possazini con il finale di 4-2. Gol di Cristian Shpendi al 5', Kargbo al 21' e Prestia al 43'. I lombardi hanno accorciato con Redolfi al 58', Tavsan al 70' le ha ristabilite, Ruocco la ha nuovamente ridotte all'84'. Campani e romagnoli salgono a quota 11 punti.

Sampdoria, tris a Modena. Salernitana-Catanzaro, pari senza gol

Pari a reti inviolate in Salernitana-Catanzaro. La Sampdoria ha cavalcato l'onda lunga dell'entusiasmo per la vittoria in Coppa Italia contro il Genoa andando a vincere 3-1 a Modena grazie a Iannou (57'), Tutino (76') e Coda (79'). Di Beyuku (83') il gol della bandiera. A completare il programma, domani, 29 settembre, saranno Sudtirol-Palermo (19:30) e la supersfida tra il Brescia e la Cremonese (ore 20:30).