Serie B, ripartono Palermo e Brescia: Sudtirol e Cremonese ko

BOLZANO - Reduce dalla durissima sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli, il Palermo riparte in campionato con una convincente vittoria in casa del Sudtirol. I rosanero di Dionisi si riportano al sesto posto (11 punti) vincendo 3-1 allo Stadio Druso. Sblocca Baniya nel primo tempo, poi risponde Casiraghi nella ripresa. Nel finale Diakitè e Insigne regalano i tre punti al Palermo, che torna così alla vittoria.