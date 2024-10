Serie B, colpo Salernitana a Palermo, pareggia il Bari a Cremona

Dopo la vittoria esterna della Juve Stabia contro la Sampdoria, quelle della capolista Pisa contro il Cesena e dello Spezia contro la Reggiana e del Sassuolo (con il rientro in campo di Berardi) contro il Cittadella, prosegue l'ottava giornata della Serie B. Una domenica caratterizzata dai tanti pareggi. Eccezion fatta per la Salernitana, che fa il colpo grosso a Palermo, vincendo per 1-0 grazie a un gol di Tello e per il Sudtirol a Cosenza. Pareggia il Modena a Catanzaro (2-2), 1-1 invece per Mantova-Brescia e Cremonese-Bari.