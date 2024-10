Vido condanna il Frosinone: altra sconfitta per Vivarini. Ok la Cremonese

Gol ed emozioni nei posticipi domenicali della nona giornata di Serie B. Prosegue il momento negativo del Frosinone: i giallazzurri cadono 2-0 al 'Mapei Stadium' battuti dai padroni di casa della Reggiana, trascinata dalla doppietta di Vido in gol al 14' su assist di Marras e al 64' su calcio di rigore. La squadra di mister Viali torna al successo dopo quasi due mesi e sale al sesto posto, a quota 12 punti. Sconfitta pesantissima invece per i ragazzi di Vivarini ora inchiodati, in coabitazione con il Cosenza a 6 punti, all'ultimo posto in classifica.