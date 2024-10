Rallenta la Juve Stabia: solo pari a Cosenza. Ok Palermo e Cremonese

Gol e spettacolo nelle gare del sabato di Serie B . Dopo il pareggio tra Spezia e Bari , la decima giornata prosegue con le partite delle 15: la Juve Stabia non va oltre il pareggio sul campo del Cosenza . Bene invece Palermo e Cremonese che superano rispettivamente Reggiana e Salernitana . Vince anche il Cesena che regola il Brescia con la doppietta di uno scatenato Shpendi .

Serie B, la classifica

Maistro illude la Juve Stabia: solo un pari a Cosenza

Deludono le 'Vespe', bloccate sul pareggio dal Cosenza. Al 'San Vito-Marulla' gli ospiti passano al 16' con Maistro ma vengono raggiunti al 39' da Ricciardi. Nella ripresa la squadra di mister Pagliuca attacca a testa bassa ma non riesce a sfruttare la superiorità numerica (espulso Hristov al 66') per conquistare l'intera posta in palio. La Juve Stabia raggiunge quota 15 punti mentre il Cosenza abbandona momentaneamente l'ultimo posto salendo a 7 punti.

Ok Palermo e Cremonese, Shpendi trascina il Cesena

Respira il Palermo che si riscatta dopo il pareggio-beffa di Modena: i rosanero piegano 2-0 la Reggiana con i gol di Gomes al 15' e Henry al 26'. Dionisi aggancia così la Juve Stabia a quota 15 ma resta a -2 dalla Cremonese che supera 2-1 la Salernitana. Allo 'Zini' i grigiorossi di Corini passano grazie alle reti di Collocolo (20') e Bonazzoli (45'). Ai granata, inchiodati in quindicesima posizione a quota 11 punti, non basta il gol dell'ex Sassuolo Ferrari (55'). Due rigori di Shpendi (al 15' e 53') consentono al neopromosso Cesena di battere 2-0 il Brescia. I bianconeri salgono a quota 14, a +1 sulle rondinelle.

Il Sassuolo vince il derby con il Modena

Il Sassuolo conquista il derby emiliano contro il Modena e sale al secondo posto in classifica. I padroni di casa sbloccano il vantaggio poco prima dell’intervallo grazie a un calcio di rigore realizzato da Lauriente trovando il raddoppio al 64’ con il norvegese Thorstvedt. La squadra di Fabio Grosso sale al secondo posto a una sola lunghezza dal Pisa atteso domenica dalla trasferta a Frosinone.

Carrarese, tris al Cittadella

Tre gol in trentasette minuti, poi una sfida in pieno controllo. La Carrarese conquista tre punti preziosi con il Cittadella e si porta momentaneamente fuori dalla zona retrocessione inguaiando i veneti. Il verdetto del campo certifica la supremazia dei toscani che sbloccano la partita dopo tredici minuti con Leonardo Cerri, e raddoppiano ancora con il centravanti poco prima della mezz’ora. Il terzo gol di Cherubini al 37’ del primo tempo blinda il successo della formazione di Calabro.

