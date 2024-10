Serie B, Dionisi e Grosso al ballo degli ambiziosi

Archiviata la sostanziale prestazione del Bari, indenne all'Alberto Picco contro lo Spezia forza emergente del campionato e all'8º risultato utile consecutivo, il sabato cadetto ha offerto nuove indicazioni. E, anche in vista del turno infrasettimanale, confermato una regola che funziona sempre. Se non puoi vincere, conta non perdere. E muovere la classifica. A Longo basterà una vittoria (che manca da oltre un mese, dal blitz di Frosinone del 22 settembre) per moltiplicare il 4º pari di fila e rompere gli indugi. Intanto, un'idea di squadra c'è, al di là dei mugugni e degli ipercritici che continuano a credere che l'obiettivo sia quello di rimanere in B finché le norme non obbligheranno a vendere. Cosa che prima o poi accadrà. Ma è meglio cedere il club in A o in B? Una domanda retorica, ovviamente. Intanto, il Bari c'è dopo una promozione evaporata a una manciata di secondi dal termine nella finale contro il Cagliari di Ranieri e dopo una salvezza non scontata ottenuta con una gara epica al “Liberati” contro la Ternana. Il futuro è adesso ed è tutto da scrivere, non solo per i Galletti. Ne immagina uno da protagonista il Palermo impegnato nella complicata conquista del Barbera. Il bel gol di Gomes è oro colato come il raddoppio di Henry che stende la Reggiana e la fa urlare contro il Var che invece sottoscrive la regolarità del vantaggio rosanero.